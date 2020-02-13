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Смачно 24 Кухні світу Французька кухня Як приготувати жульєн з грибами та куркою: простий рецепт

Як приготувати жульєн з грибами та куркою: простий рецепт

1 год

6 порцій

300 ккал

Жульєн з грибами та куркою – страва французької кухні. Однак приготувати її дуже просто, а традиційні інгредієнти доступні в будь-якому українському магазині. Готувати жульєн можна як на буденну вечерю, так і на свята, адже страва стане окрасою кожного столу.

Слово жульєн (julienne) в перекладі з французької означає "липневий", спочатку вона означало нарізку овочів, а вже потім стало рецептом страви з грибів, м'яса та овочів. Печуть цю страву у спеціальному посуді – кокотниці, але його з легкістю можна замінити на невелику керамічну форму для випікання.

Інгредієнти

Для жульєну

Рецепт приготування

1

Куряче філе відваріть до готовності. Охолодіть і наріжте соломкою.

2

Цибулю та гриби почистіть та наріжте соломкою.

3

Обсмажте цибулю на олії, додайте гриби та смажте 10-15 хвилин, щоб випарувалась вся рідина.

4

Додайте куряче філе, посоліть та поперчіть за смаком. Зніміть з вогню.

5

На сухій сковорідці обсмажте борошно. Додайте вершки, посоліть, поперчіть та доведіть соус до кипіння.

6

Додаємо в соус гриби з цибулею та куркою. Перемішайте і зніміть з вогню.

7

У окрему посудину натріть сир на грубій тертці.

8

У форму для випікання викладіть масу з грибів та м'яса, посипте сиром.

9

Випікайте в попередньо розігрітій духовці 30 хвилин до золотистого кольору при температурі 190-200 градусів. Жульєн з грибів подають гарячим.

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