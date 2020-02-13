Як приготувати жульєн з грибами та куркою: простий рецепт
1 год
6 порцій
300 ккал
Жульєн з грибами та куркою – страва французької кухні. Однак приготувати її дуже просто, а традиційні інгредієнти доступні в будь-якому українському магазині. Готувати жульєн можна як на буденну вечерю, так і на свята, адже страва стане окрасою кожного столу.
Слово жульєн (julienne) в перекладі з французької означає "липневий", спочатку вона означало нарізку овочів, а вже потім стало рецептом страви з грибів, м'яса та овочів. Печуть цю страву у спеціальному посуді – кокотниці, але його з легкістю можна замінити на невелику керамічну форму для випікання.
Інгредієнти
-
Гриби
300 г
-
Куряче філе
500 г
-
Цибуля ріпчаста
200 г
-
Олія соняшникова
1 для смаження
-
Мелений чорний перець
1 за смаком
-
Борошно пшеничне
3 ст. л.
-
Вершки
300 г
-
Сіль
1 за смаком
-
Твердий сир
200 г
Рецепт приготування
1
Куряче філе відваріть до готовності. Охолодіть і наріжте соломкою.
2
Цибулю та гриби почистіть та наріжте соломкою.
3
Обсмажте цибулю на олії, додайте гриби та смажте 10-15 хвилин, щоб випарувалась вся рідина.
4
Додайте куряче філе, посоліть та поперчіть за смаком. Зніміть з вогню.
5
На сухій сковорідці обсмажте борошно. Додайте вершки, посоліть, поперчіть та доведіть соус до кипіння.
6
Додаємо в соус гриби з цибулею та куркою. Перемішайте і зніміть з вогню.
7
У окрему посудину натріть сир на грубій тертці.
8
У форму для випікання викладіть масу з грибів та м'яса, посипте сиром.
9
Випікайте в попередньо розігрітій духовці 30 хвилин до золотистого кольору при температурі 190-200 градусів. Жульєн з грибів подають гарячим.
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