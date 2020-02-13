Жульєн з грибами та куркою – страва французької кухні. Однак приготувати її дуже просто, а традиційні інгредієнти доступні в будь-якому українському магазині. Готувати жульєн можна як на буденну вечерю, так і на свята, адже страва стане окрасою кожного столу.

Слово жульєн (julienne) в перекладі з французької означає "липневий", спочатку вона означало нарізку овочів, а вже потім стало рецептом страви з грибів, м'яса та овочів. Печуть цю страву у спеціальному посуді – кокотниці, але його з легкістю можна замінити на невелику керамічну форму для випікання.