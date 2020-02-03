Як варити кукурудзяну кашу: рецепт
40 хв
2 порції
59 ккал
Про корисні властивості кукурудзяної каші чули вже мабуть усі, та якщо ні, ми вам нагадаємо про декілька з них. У дробленій кукурудзі, з якої готують кашу, багато рослинного білка, бета-каротину, вітамінів групи В, Е, А, Н, мікроелементів — кальцію,калію, нікелю, міді, заліза, фосфору і кремнію.
Кукурудзяну крупу часто варять дітям, адже вона гіпоалергенна та покращує роботу кишечника. Якісна кукурудзяна крупа має бути яскраво-жовтого забарвлення, розсипчаста та без темних крупинок. При приготуванні кукурудзяної крупи потрібно чітко дотримуватись пропорцій та постійно її помішувати.
Кукурудзяна каша найкраще смакує з сиром Фета, Бринзою, Адегейським сиром та чорним кунжутом. Якщо ви готуєте солодку кукурудзяну кашу, тоді додайте до неї родзинки, курагу, чорнослив або яблука.
Інгредієнти
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Вода
3 склянки
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Кукурудзяна крупа
1 склянка
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Вершкове масло
за смаком
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Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Щоб зварити кукурудзяну кашу правильної консистенції, потрібно дотримуватись пропорції 1:3. Тобто, на одну частину кукурудзяної каші додаємо 3 частини води. Якщо ви полюбляєте рідшу кукурудзяну кашу, додайте 4 частини води. Перед приготуванням промийте кукурудзяну крупу водою.
2
У невеликій каструлі закип’ятіть воду для приготування каші. Висипте в киплячу воду кукурудзяну крупу та постійно помішуйте її протягом всього часу варіння. Скрутіть вогонь під каструлею та варіть 20-25 хвилин, доки вся рідина не вбереться в крупу.
3
Щодо спецій, то до кукурудзяної каші додають сіль або цукор. Коли крупа приготується, додайте до неї шматочок вершкового масла, перемішайте та накрийте кришкою. Дайте постояти кукурудзяній каші ще 10-15 хвилин. Смачного!
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