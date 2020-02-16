Курячий бульйон – як варити – особливості приготування

Курячий бульойн можна подавати як самостійну страву, а можна використати як основу для інших перших страв чи соусів. Якщо бульойн вийшов занадто жирним, охолодіть його та зніміть ложкою зайвий жир. Такий бульйон можна навіть порційно заморозити та використовувати як заготовку.