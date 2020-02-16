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Смачно 24 Перші страви Овочеві супи Як варити курячий бульйон: особливості приготування

Як варити курячий бульйон: особливості приготування

4 год

4 порції

36 ккал

Курячий бульйон – як варити – особливості приготування

Курячий бульойн можна подавати як самостійну страву, а можна використати як основу для інших перших страв чи соусів. Якщо бульойн вийшов занадто жирним, охолодіть його та зніміть ложкою зайвий жир. Такий бульйон можна навіть порційно заморозити та використовувати як заготовку.

Інгредієнти

для бульйону

Рецепт приготування

1

У великій кількості води доведіть курку до кипіння, злийте воду.

2

Налийте 2 літри води, посоліть її та доведіть до кипіння.

3

Заздалегідь помийте овочі, почистіть та наріжте великими шматками. Додайте в каструлю.

4

Помийте зелень, додайте до супу та поперчіть.

5

Додайте до бульйону курячу печінку та варіть протягом 3 годин на малому вогні.

6

Витягніть курку та печінку, процідіть через дрібне сито бульйон. Відділіть м’ясо від кісток.

7

В готовий бульйон додайте подрібнене м’ясо. Смачного!

Перші страви Овочеві супи

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