Як зробити тісто на равіолі: рецепт
45 хв
4 порції
85 ккал
Приготувати тісто на равіолі може кожен, адже воно досить просте та еластичне. Ми підготували для вас покрокову інструкцію приготування класичного італійського тіста на равіолі.
Інгредієнти
для тіста
-
Манна крупа
150 г
-
Борошно пшеничне
150 г
-
Сіль
1/2 ч. л.
-
Яєчний жовток
1 шт.
-
Яйце
3 шт.
Рецепт приготування
1
Яйця та жовток легенько розімніть виделкою та посоліть.
2
Збивайте яйця вінчиком та поступово додавайте борошно та манну крупу.
3
Вимішувати тісто на равіолі потрібно до однорідної консистенції та гладкості.
4
Сформуйте з тіста кулю та обгорніть харчовою плівкою. Залиште вхолодильнику на 15-20 хвилин.
5
Розкатайте тісто та формуйте равіолі.
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