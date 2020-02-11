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Смачно 24 Десерти Зефір Зефір на фруктовій основі: рецепт

Зефір на фруктовій основі: рецепт

1 год 20 хв

5 порцій

250 ккал

4 / 5

Зефір – неймовірно смачні солодощі! Існує два основних рецепти приготування зефіру – на основі фруктового пюре та на основі цукру. Перший варіант, звісно, значно корисніший для здоров'я та фігури.

Інгредієнти

Для зефіру

Рецепт приготування

1

Для яблучного пюре: розріжте яблука навпіл, видаліть серединку, запечіть в духовці. Очистить яблука від шкірки, перебийте блендером або перетріть через сито до стану пюре. Додайте в пюре половину цукру, добре вимішайте та дайте йому повністю охолонути.

2

Збийте білок міксером до пишної маси. Додайте білкову масу до яблучного пюре та добре вимішайте.

3

В каструлі змішайте воду та агар-агар, доведіть до кипіння. Додайте другу половину цукру, добре вимішайте та готуйте на середньому вогні до повного розчинення цукру.

4

Зніміть сироп з вогню та влийте невеликими порціями в фруктову основу, постійно помішуючи. Маса повинна збільшитись в об'ємі та загустіти. Після виливання сиропу збивайте масу міксером ще 5-7 хвилин.

5

Викладіть зефірки на дерев'яні дощечки, змочені водою. Залишіть застигати на ніч.

Поради щодо приготування

Якщо ви хочете приготувати яблучний зефір, то пюре повинно бути густим. Найкраще використовувати яблука сорту "Антонівка".

Залежно від рецепта зефір застигає 1-5 годин при кімнатній температурі. Потім його треба підсушити ще близько доби, щоб утворилася тонка скориночка.

Маса повинна бути добре збита, щоб зефір тримав форму. На вигляд вона повинна нагадувати звичайний білковий крем. 

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