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Як приготувати зелену олію вдома

5 хв

6 порцій

85 ккал

0 / 5
Зелена олія в домашніх умовах: рецепт як приготувати

Рецепт зеленої олії як у ресторані/Смачно24

Ми впевнені, що ви зустрічали ароматну зелену олію у ресторанних стравах, вона надзвичайно смачна та яскраво виглядає на тарілці. Планували приготувати її вдома та не знали як? Смачно 24 підготував для вас рецепт приготування цього соусу вдома.

Зелену олію подають як соус до страв з картоплі, макаронів, поливають нею хрумкі грінки та печені овочі. Гайда готувати зелену олію разом зі Смачно 24!

 

Інгредієнти

для страви

  • Базилік (зелень)

    50 г

  • Зелена цибуля

    100 г

  • Морська сіль

    1-2 ч. л.

  • Оливкова олія

    300-400 мл

  • Петрушка (зелень)

    50 г

  • Кріп (зелень)

    50 г

  • Часник

    3-4 зубчики

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте всю зелень водою, просушіть паперовим рушником та покладіть у чашу блендера. Зелену цибулю та часник попередньо поріжте на середні шматочки). Додайте до зелені з часником сіль та подрібніть ручним блендером.

2

Влийте до зелені оливкову олію та ще раз подрібніть блендером. Якщо консистенція зеленої олії загуста – влийте ще трішки олії, а якщо зарідка – додайте ще свіжої зелені.

3

Перелийте зелену олію у чисту та суху скляну пляшку, щільно закрийте і поставте в холодильник. Перед використанням обов'язково струсніть пляшку, щоб масло було однорідним. Смачного! 

Поради щодо приготування

Зберігати зелену олію потрібно в холодильнику не більше 2-3 тижнів.

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