Рецепт зеленої олії як у ресторані/Смачно24

Ми впевнені, що ви зустрічали ароматну зелену олію у ресторанних стравах, вона надзвичайно смачна та яскраво виглядає на тарілці. Планували приготувати її вдома та не знали як? Смачно 24 підготував для вас рецепт приготування цього соусу вдома.

Зелену олію подають як соус до страв з картоплі, макаронів, поливають нею хрумкі грінки та печені овочі. Гайда готувати зелену олію разом зі Смачно 24!