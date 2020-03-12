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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Зелений борщ зі щавелем: легкий рецепт приготування

Зелений борщ зі щавелем: легкий рецепт приготування

1 год 30 хв

8 порцій

71 ккал

0 / 5
Зелений борщ – покроковий рецепт зі щавелем – класичний

Як приготувати зелений борщ вдома/Смачно 24

Згадайте своє дитинство і приготуйте вдома зелений борщ. Такий кисленький, на ароматному бульйоні і з насиченим смаком. Смачно 24 підготував для вас покроковий рецепт приготування домашнього зеленого борщу.

Інгредієнти

для зеленого борщу

  • Вода

    3 л

  • Духмяний перець

    4 шт.

  • Зелена цибуля

    1 пучок

  • Картопля

    400 г

  • Морква

    1 шт.

  • Перепелині яйця

    20 шт.

  • Петрушка (зелень)

    1 пучок

  • Рис круглий

    100 г

  • Сметана

    150 г

  • Сіль

    за смаком

  • Телячі ребра

    1 кг

  • Кріп (зелень)

    1 пучок

  • Часник

    4 зубчики

  • Щавель

    250 г

Рецепт приготування

1

У каструлю з водою додайте яловичі ребра, часник і духмяний перець. Ребра попередньо потрібно помити. Доведіть до кипіння і знімайте піну шумівкою, потім варіть на слабкому вогні 1,5 – 2 години. 

2

Поки ребра варяться, почистіть і наріжте кубиками картоплю і промийте рис. Додайте в каструлю і варіть 20 хвилин. Паралельно поставте варитись яйця. 

3

Наріжте кружечками моркву і щавель великими шматочками. Наріжте решту зелені: петрушку, кріп і зелену цибулю.

4

Додайте в каструлю моркву, посоліть за смаком і варіть 10 хвилин.

5

Перепелині яйця наріжте на шматочки (частину яєць потрібно залишити для подачі, розрізавши навпіл).

6

Витягніть з бульйону часник. Додайте нарізані яйця, щавель і зелень.

7

Вимкніть вогонь і дайте настоятися борщу під кришкою 10 хвилин. Смачного!

Поради щодо приготування

Подавайте до столу зі сметаною і половинками яєць!

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