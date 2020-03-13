Зелений суп з черемшею – покроковий рецепт приготування

1

Картоплю, цибулю та часник почистити, дрібно нарізати. Часник та цибулю смажити на олії поки цибуля не стане прозорою.

2

Бульйон довести до кипіння у каструлі такого розміру, щоб рідина займала половину. Всипати туди всі овочі та варити приблизно 15 хвилин.

3

Зелень дрібно порізати. Покласти в сито. Його ставимо на каструлю з бульйоном та накриваємо кришкою на 5 хвилин аби зелень добре пропарилась.

4

Пропарену зелень додаємо до супу, солимо, перчимо. Знімаємо нашу страву з вогню та подрібнюємо її блендером до однорідної консистенції. Смачного!