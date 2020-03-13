Зелений суп з черемшею – покроковий рецепт приготування

Рецепт зеленого супу з черемшею
30 хв
4 порції
108 ккал
Як приготувати суп з черемші/Смачно24
Що робити з першою весняною зеленню, якої зараз так багато? Смачно 24 пропонує простий рецепт смачного супу з черемші – дикої цибулі. Він надзвичайно багатий на вітаміни та корисні речовини.
Інгредієнти
-
Картопля
2 шт.
-
Кропива
100 г
-
Листя салату
1 пучок
-
Цибуля ріпчаста
2 шт.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Овочевий бульйон
1 л
-
Оливкова олія
2 ст. л.
-
Сіль
за смаком
-
Черемша
100 г
-
Часник
2 зубчики
-
Шпинат
100 г
Рецепт приготування
1
Картоплю, цибулю та часник почистити, дрібно нарізати. Часник та цибулю смажити на олії поки цибуля не стане прозорою.
2
Бульйон довести до кипіння у каструлі такого розміру, щоб рідина займала половину. Всипати туди всі овочі та варити приблизно 15 хвилин.
3
Зелень дрібно порізати. Покласти в сито. Його ставимо на каструлю з бульйоном та накриваємо кришкою на 5 хвилин аби зелень добре пропарилась.
4
Пропарену зелень додаємо до супу, солимо, перчимо. Знімаємо нашу страву з вогню та подрібнюємо її блендером до однорідної консистенції. Смачного!
Схожі рецепти
Новини кулінарії
Останні рецепти
15 хв
20 порцій
1 год 15 хв
4 порції
25 хв
4 порції