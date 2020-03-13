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Рецепт зеленого супу з черемшею

30 хв

4 порції

108 ккал

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Зелений суп з черемшею – покроковий рецепт приготування

Як приготувати суп з черемші/Смачно24

Що робити з першою весняною зеленню, якої зараз так багато? Смачно 24 пропонує простий рецепт смачного супу з черемші – дикої цибулі. Він надзвичайно багатий на вітаміни та корисні речовини.

Інгредієнти

Для зеленого супу

  • Картопля

    2 шт.

  • Кропива

    100 г

  • Листя салату

    1 пучок

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Овочевий бульйон

    1 л

  • Оливкова олія

    2 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Черемша

    100 г

  • Часник

    2 зубчики

  • Шпинат

    100 г

Рецепт приготування

1

Картоплю, цибулю та часник почистити, дрібно нарізати. Часник та цибулю смажити на олії поки цибуля не стане прозорою.

2

Бульйон довести до кипіння у каструлі такого розміру, щоб рідина займала половину. Всипати туди всі овочі та варити приблизно 15 хвилин.

3

Зелень дрібно порізати. Покласти в сито. Його ставимо на каструлю з бульйоном та накриваємо кришкою на 5 хвилин аби зелень добре пропарилась.

4

Пропарену зелень додаємо до супу, солимо, перчимо. Знімаємо нашу страву з вогню та подрібнюємо її блендером до однорідної консистенції. Смачного!

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