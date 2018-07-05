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Смачно і швидко: як зробити сандвіч з баклажаном і сиром

208 Читать новость на русском
Як приготувати сандвіч
Як приготувати сандвіч / the-girl-who-ate-everything.com

Ситний сандвіч – чудовий варіант для сніданку чи перекусу для далекої поїздки чи роботи.

Читайте далі рецепт сандвічу з баклажаном та сиром, який стане в нагоді для таких випадків.

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Інгредієнти

Булочки для сандвічів

Моцарелла – 200 гр

Анчоуси – 60 гр

Помідор – 1 шт

Невеликий баклажан – 1 шт

Сухий орегано – чверть чайної ложки

Оливкова олія – 3 столові ложки

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком

Рецепт приготування сандвічу з баклажаном та сиром

Візьміть булочки та розріжте їх навпіл, помідор поріжте дольками, а баклажан кружальцями. Сир наріжте тонкими скибочками.

Розігрійте духовку до температури 230 градусів. На деко постеліть фольгу або пергаментний папір. Трохи збризніть папір олією. Далі викладіть на деко баклажани і помідори. Потім посипте овочі орегано, сіллю і перцем. Поставте у духовку на півгодини. У процесі приготування один раз переверніть овочі.

Коли баклажани і помідори будуть готові, дістаньте їх з духовки і дайте охолонути.

Легенько збризніть половинки булочок оливковою олією і покладіть по скибочці помідора на кожну половинку булки. Посоліть і поперчіть. Потім сир і анчоуси, а потім баклажан і накрийте другою половинкою булки. Один бутерброд готовий. У такий спосіб зробіть бутерброди, поки не використаєте всі заготовлені продукти.

Як приготувати сандвіч з баклажанами/ ijuls.com

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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