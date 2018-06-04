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Смачно, як у дитинстві: рецепт вареників з вишнею

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Рецепт вареників з вишнею
Рецепт вареників з вишнею / poradu.pp.ua

Вареники з вишнею – один з найулюбленіших літніх десертів усієї родини. Пропонуємо рецепти приготування цих смачних ласощів.

Рецепт вареників з вишнею на воді

Інгредієнти:

Для тіста:

Борошно – 3 склянки

Олія – ​​2-3 ст.л.

Вода – 1 склянка

Сіль – 0,5 ч.л.

Для начинки:

Вишня – 500 г

Цукор – за смаком

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Рецепт приготування вареників з вишнею на воді:

Очистіть вишні від кісточок, перемішайте з цукром і додайте трохи кукурудзяного крохмалю. Сік, який утворюється, вилийте в окрему ємність.

Змішайте воду з борошном, сіллю та олією. Замісіть тісто. Обгорніть його плівкою та помістіть у морозилку на 15-20 хвилин.

Розкачайте тісто тонким шаром і поріжте невеликими шматками. В середину кожного покладіть вишні і заліпіть краї тіста, щоб вийшов вареник у формі півмісяця.

Доведіть воду до кипіння і трішки підсоліть її. Закиньте вареники і варіть, поки вони не спливуть.

Готові вареники можна полити соком, який залишився раніше, або зробити з нього сироп, додавши води і цукру та відваривши.

Рецепт вареників з вишнею

Вареники з вишнею у мультиварці 

Вареники з вишнею можна приготувати і в мультиварці. Страва виходять дуже смачною, а самі вареники акуратними.

Інгредієнти:

Для тіста:

Борошно – 1 кілограм

500 мл кислого молока або кефіру

Ложка цукру

Дрібка соди

Пів чайної ложки солі.

Для начинки:

Свіжа або заморожена вишня

Цукор

Рецепт приготування вареників в мультиварці з вишнею:

У кефір або кисле молоко додати цукор, соду і сіль. Всипати борошно і замісити м'яке еластичне тісто. Воно не має бути липким. Залиште тісто на півгодини.

Промийте вишню та вийміть кісточки. Тісто розкачайте і виріжіть кружечки. Покладіть на кожен кружок кілька ягід і присипте цукром. Краї щільно зліпіть. Ємність для варіння на пару промажте маслом і викладіть вареники. У чашу мультиварки налийте окріп, закрийте каструлю кришкою і поставити режим "варка на пару" на 6-7 хвилин. Готові вареники посипте цукровою пудрою або полийте сметаною.

Вареники з вишнею на молоці

Інгредієнти:

Яєчні білки – 3 шт.

Вода – 0,5 склянки

Молоко 2,5% – 0,5 склянки

Сіль – 0,5 ч. л.

Борошно – 5-6 склянок

Вишні – 800 г

Цукор – 0,5 склянки

Манна крупа

Рецепт приготування вареників з вишнею на молоці

Спершу відокремте яєчні білки від жовтків. Розмішайте білки з водою, молоком та сіллю. Постійно помішуючи, додайте до маси борошно. Замішайте елестичне тісто. Після того, як тісто буде готове, помістіть його до ємкості та накрийте кришкою або серветкою, залиште його на 30-40 хвилин.

Очистіть та вийміть кісточки з вишні, пересипте її цукром і манною крупою, залиште на 30-40 хвилин. Сік, що утворився злийте.

Розкачайте тісто тонким шаром, використовуючи стакан, видавіть маленькі кружечки.

На середину кожного кружка викладіть ягоди і щільно з'єднайте краї тіста.

Варіть вареники у киплячій підсоленій воді (на 4 л води використовуйте неповну столову ложку солі), поки вони не спливуть.

 

Теги: Здорове харчування LifeStyle Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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