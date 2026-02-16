Идеально тонкие блины от Клопотенка с начинкой: Масленица пройдет на "отлично"

Для праздничного настроения всегда хочется чего-то особенного. Тогда бы почему не воспользоваться рецептом звездного Евгения Клопотенко, которому всегда есть что предложить?

Блины с курицей – это классика, которая сделает ваше празднование Масленицы совершенным. Простые ингредиенты и вкусный результат – это гармония, которую невозможно обойти, рассказывает сайт Евгения Клопотенко.

Интересно На молоке и кефире блины жарит только "старая школа": какой ингредиент подарит идеальную текстуру

Как приготовить блины с курицей?

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

блины:

– 500 миллилитров молока;

– 2 яйца;

– 200 граммов пшеничной муки;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 1 чайная ложка сахара;

– пол чайной ложки соли;

начинка:

– 300 граммов куриного филе

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 2 столовые ложки масла;

– соль и перец по вкусу;

– масло для жарки.

Иногда для порции счастья нужно очень мало / Фото Freepik

Приготовление:

Для приготовления основы взбейте венчиком яйца с сахаром до однородного состояния. Постепенно добавьте просеянную муку с солью и тщательно вымешайте массу. Понемногу подливайте молоко, непрерывно перемешивая тесто, чтобы избежать появления комочков. Влейте небольшое количество масла, еще раз перемешайте и оставьте массу отдохнуть при комнатной температуре. Слегка смажьте разогретую сковородку маслом и пожарьте тонкие блины до золотистого цвета с обеих сторон. После приготовления дайте им полностью остыть. Для начинки измельчите куриное мясо мелкими кусочками и обжарьте на растительном масле до румяности. Затем добавьте к мясу нарезанный кубиками лук и натертую морковь. Тушите все вместе на слабом огне, пока овощи не станут мягкими, а курица – полностью готовой. Распределите подготовленную начинку по блинам и заверните их удобным для вас способом. По желанию готовые изделия можно дополнительно подрумянить на сковородке для хрустящей корочки и сразу подавать к столу.

Почему блины рвутся?

Самой частой причиной является нарушение пропорций основных ингредиентов, особенно яиц и муки. Яйца выступают связующим звеном, которое "цементирует" тесто, поэтому при их недостатке структура становится слишком хрупкой, рассказывает Smakosze.

Избыток сахара или жира также может испортить блюдо. Лишний сахар карамелизируется при нагревании, из-за чего тесто сильнее прилипает к сковородке и легче разрывается.

Еще одним критическим моментом является отсутствие времени на "отдых" теста. После замешивания массе нужно постоять хотя бы 15 – 20 минут, чтобы клейковина в муке "расслабилась" и приобрела эластичность.

Какие рецепты попробовать?