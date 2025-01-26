Хотя такая ситуация является досадной, она не является безвыходной. Поэтому, что нужно учитывать при выпекании бисквита, рассказывает 24 Канал со ссылкой на WomanLife.
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Что нужно учитывать при выпекании бисквита
- Количество яиц
Кондитеры определили, что принцип "чем больше, тем лучше" не срабатывает, когда речь идет о выпечке. Они обнаружили, что для достижения оптимальной консистенции теста на 100 граммов сахара и 100 граммов муки нужно всего 4 яйца.
- Способ взбивания яиц
Взбивание желтков и белков отдельно для приготовления бисквита – ненужный шаг. Этот традиционный метод не только удлиняет время приготовления, но и увеличивает количество грязной посуды и усилий, которые нужно приложить. Кроме того, он может привести к резиновой текстуре торта.
Зато повара рекомендуют взбивать яйца вместе, причем мощный миксер требует лишь 7 минут, тогда как миксер с меньшей мощностью собьет их за 15 минут.
- Температура выпекания
Оптимальная температура для выпекания бисквита составляет 185 градусов. При этой температуре выпекание бисквитов длится от 35 до 40 минут.
Пекарям рекомендуется инвестировать в специальный термометр, поскольку показатели температуры на стандартных бытовых духовках могут не дать точных результатов.
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