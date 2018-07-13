Смарт-годинник від Xiaomi: крутий дизайн і приємна ціна
Компанія Xiaomi представила новий смарт-годинник з приємним дизайном і як завжди, за доступну ціну. Новинка вийде на ринок під брендом Mijia і матиме назву Mijia Quartz Watch.
Про це пише keddr.com.
Дизайн Mijia Quartz Watch нагадує звичайний класичний годинник. Діаметр циферблата становить 40 мм. Інженери зберегли і класичні стрілки, що показують годину та кількість пройдених кроків.
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Mijia Quartz Watch має класичний дизайн
Окрім того, годинник вміє автоматично налаштовувати час, також він оснащений таймером інтервалів і будильником та може надсилати сповіщення про дзвінки і повідомлення.
Корпус Mijia Quartz Watch має захист від води і пороху, з ним можна занурюватись на глибину до 30 метрів.
Ціна Mijia Quartz Watch – 50 доларів
При цьому вартість Mijia Quartz Watch доволі бюджетна – 50 доларів (1300 гривень). Новинка надійде у продаж 17 липня.
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