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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Смарт-годинник Xiaomi рекордно подешевшав

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Смарт-годинник Xiaomi рекордно подешевшав
Смарт-годинник Xiaomi рекордно подешевшав / Фото з відкритих джерел

Смарт-годинник Huami Amazfit на старті продажу коштував 130 доларів (близько 3300 гривень). При цьому зараз ціна на ґаджет подешевшала на тисячу гривень - до 89 доларів (2300 гривень).

Про це пише prostotech.com.

Щоправда у українських інтернет-магазинах ціна на Huami Amazfit не опускається нижче 4 тисяч гривень.

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Xiaomi Huami Amazfit має 1,34-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 300х300 пікселів, двохядерний чіп з тактовою частотою 1,2 ГГц, 512 МБ оперативної пам'яті і 4 ГБ ROM, батарею 200 мАг. Підєднується він за допомогою Bluetooth 4.0 та WI -FI.

Також розумний годинник оснащений датчиком PPG, який забезпечує точні результати моніторингу серцевого ритму. Huami Amazfit сертифікований IP67, тобто є водонепроникним і пилозахисним.

Огляд Huami Amazfit

Теги: Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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