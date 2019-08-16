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      Смарт-квартира: як "збільшити" маленьке помешкання – фото

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      Смарт-квартири – це ідеальний варіант для самостійних молодих людей. У такому помешканні кожен квадратний метр продуманий до дрібниць і має своє призначення.

      На 22 метрах квадратних однокімнатного помешкання в одному з житлових комплексів у Дніпровському районі Києва дизайнери вмістили спальню, кухню і санвузол.

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      Над облаштуванням цієї компактної квартири працював дизайнер Олександр Дубров, пише The Village.

      За основу були взяті поєднання білого кольору та натурального дерева. Для невеликих площ – це виграшний варіант, адже, як відомо, світлі кольори візуально "розширюють" приміщення, а дерев'яна підлога та меблі додали квартирі тепла.

      смарт квартира студія дизайн інтер'єр
      Світлі кольори підходять для невеликих за площею квартир / Фото: the-village.com.ua

      Завдяки грамотному умеблюванню, вдалось оптимально використати обмежений простір. Для зони спальні обрали розкладний диван від IKEA.

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      Дизайнер пояснює, що для невеликих за площею квартир (зараз їх часто називають "студії") практичну роль відіграють ніші. У них можна облаштувати полиці з речима чи затишні кутки для релаксу.

      смарт квартира студія дизайн
      Ніші відіграють важливу роль у смарт-квартирах / Фото: the-village.com.ua

      Велике дзеркало стало ще одним практичним рішенням для візуального "збільшення" розміру помешкання. Ще одну дзеркальну поверхню використали на дверях у санвузол при вході.

      У зоні кухні залишили тільки найнеобхідніше. Плиту, холодильник і шафу для зберігання столових приборів вмістили у ніші при вході, а пральну машину навпаки "вписали" у кухонну стіну, аби зекономити місце у ванній.

      смарт квартира студія кухня дизайн
      У кухні залишили лише найнеобхідніше / Фото: the-village.com.ua

      Простір у санвузлі використали більш, ніж раціонально. Від ванної відмовились на користь душової кабіни, підвісна сантехніка – надійний і перевірений варіант для невеликих площ.

      Смарт-квартира у Києві: дивіться фото практичного дизайну у санвузлі:

       

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      Теги: Новини нерухомості Ідеї для інтер'єру Дизайн Поради Новини нерухомості України Декор і дім Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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