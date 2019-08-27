Що таке смарт-квартира: її переваги, недоліки, ціни і особливості

Смарт-квартири вже декілька років популярні на ринку нерухомості. І це не дивно – таке міні-житло вигідне у багатьох аспектах. Проте, попри швидку окупність та невеликі рахунки за комуналку, смарт-квартира має свої мінуси, про які варто знати перед орендою або купівлею.

Далі у матеріалі читайте про головні переваги і недоліки смарт-квартир та про те, кому таке житло точно буде не до вподоби.

Що таке смарт-квартира

"Смарт" (з анлійської – "розумний") – це квартири з невеликою площею, приблизно від 18 до 30 квадратних метрів, які мають компактне та продумане планування.

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Смарт-квартири стали справжнім трендом у 2016 році і досі не втрачають популярності. На це є низка причин.

По-переш, таке житло коштує дешевше ніж більшість однокімнатних квартир. Відповідно, це вигідно для інвесторів. До того ж, продавши одну стару квартиру, можна купити декілька невеличких "смартів", у комплексі з якими йтимуть і нові – кращі – технології будівництва. Окрім того, маленьке житло за площею найчастіше передбачає невеликі рахунки за комунальні послуги, однак не завжди.

Ми пропонуємо розібратися з усіма нюансами смарт-квартир і визначити головні плюси та мінуси. Тому що тренд – трендом, однак таке міні-житло пасуватиме точно не кожному.



Смарт-квартира – це красиво, компактно і розумно

Переваги

Гарна інвестиція як для оренди житла, швидко окуповується. Найнижча на ринку вартість. Економія на комунальних послугах. Дешевший ремонт.

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За умови "розумного" ремонту – відсутність площі, яка не використовується. Є можливість орендувати таку квартиру, оформивши кредит: після виплати – отримуєш житло у власність.

Недоліки

Хоч загальна ціна нижча, однак за квадратний метр – вища. Якщо квартира не в житловому фонді, то оплата за комунальні буде рахуватися по-іншому – комерційному (вищому) – тарифу. Неможливо прописати більше одної людини. Багато квартир на одному поверсі. Через одне спільне приміщення, запахи із зони кухні поширюються на решту приміщення.

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Запахи з кухонної частини можуть швидко поширюватися по всій кімнаті

• Через шалену популярність смартів, можна легко натрапити на недоброчесного забудовника, квартири у якого – не найкращої якості; варто бути уважним, аби не дізнатися про всі недоліки вже після купівлі та оселення.

• Якщо вас двоє, то приватного простору на одну людину можу бути замало.

• Ремонт має бути максимально компактним і "розумним", а не просто гарна маленька квартирка. Інакше – не буде ні простору, ні зручностей; варто врахувати багато аспектів: від того, де зберігати верхній одяг, до того, де сушити білизну.

• Маленьку квартиру треба частіше прибирати, адже вона швидше брудниться.

• Якщо у вас багато речей, у смарт-квартирі для цього має бути місце. Інакше велика кількість дрібниць по всій квартирі зробить її захаращеною та незатишною.



Якщо не буде достатньо закритих шаф і "розумних" ніш – згодом ваші речі будуть розкидані по всій квартирі

Кому пасуватиме смарт-квартира

Смарт-квартира підійде людям, які живуть наодинці: студенти, пенсіонери. Найбільший смарт підійде парі, яка більшу частину часу проводить на роботі, і це не заважатиме приватному простору кожного з партнерів.

Не обирайте для оренди смарт-квартиру, якщо маєте дітей. Втрьох – там замало місця. Купівля смарту для сім'ї з дитиною – теж не варіант. На таку площу ви не зможете зареєструвати двоє чи більше людей згідно із Законом України про порядок місця реєстрації проживання та згідно з положеннями Житлового кодексу України.



Такого житла не достатньо для трьох людей

Таке житло – точно не варіант для того, аби заводити собаку. Тварині буде тісно, та і вам також.

Якщо ви хочете інвестувати гроші в нерухомість, то смарт-квартири – хороший варіант для здачі в оренду.

Переваги і недоліки проживання у смарт-квартирі: дивіться відео

Дізнайтесь більше, чим смарт-квартира відрізніється від квартири-студії

Ціни на смарт-квартири

Для порівняння, вартість смарт-квартири у Львові площею від 26 метрів квадратних у Львові починається від 390 тисяч гривень. Ціна за метр квадратний – від 14 850 гривень.



Ціни на смарт-квартири у новобудові у Львові

Смарт-квартиру площею 22 метри квадратних у новобудові на вторинному ринку нерухомості Києва продають за 42 тисячі доларів США (трохи більше 1 мільйона гривень).

Продаж смарт-квартири у Києві: дивіться фото

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