Смартфон Alcatel 7 з великим дисплеєм і хорошою батареєю коштує менше 200 доларів

Компанія TCL випустила свій новий смартфон Alcatel 7.Смартон отримав 6-дюймовий дисплей та здвоєну основну камеру. При цьому ціна доволі доступна – 180 доларів (4800 гривень).

Про це повідомляє GSM Arena.

Alcatel 7 отримав чіп MediaTek Helio P23 з тактовою частотою до 2,5 ГГц. Він має 6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD +. Сканер відбитків пальців інженери розмістили на задній панелі, під здвоєною основною камерою з датчиками на 12 Мп і 2 МП. Фронтльна камера отримала 8 Мп.

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Смартфон отримав 2 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті, також є слот microSD, тож пам'ять можна розширити до 128 ГБ.

Пристрій працює на базі Android Oreo 8.1. Також Alcatel 7 оснастили батареєю ємністю 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки.

Щоправда, доступність може бути обмеженою, адже новий смартфон буде ексклюзивним для користувачів MetroPCS.

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