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Смартфон Doogee S55 отримав потужну батарею та дуже доступну ціну

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Смартфон Doogee S55 надійшов у продаж
Смартфон Doogee S55 надійшов у продаж / 4pda.ru

У продаж надійшов цікавий смартфон Doogee S55. Пристрій має хороший захист, потужну батарею, при цьому коштує трохи більше ніж 4 тисячі гривень.

Про це пише видання 4pda.ru.

Інженери обладнали Doogee S55 посиленим корпусом з текстурованою задньою кришкою і металевими вставками для більшої міцності конструкції. А полікарбонат по кутах є таким собі амортизатором, що пом’якшує навантаження при падінні.

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Смартфон отримав 5,5-дюймовий екран із співвідношенням сторін 18: 9 і роздільною здатністю 1440х720 пікселів. Екран поритий загартованим склом Gorilla Glass третього покоління. Також новинка має захист за стандартом IP68, тож може витримати 24 години під водою на глибині до 1,5 метри.

Смартфон працює на 8-ядерному процесорі MediaTek MT6750T, що працює на частоті до 1,5 ГГц, та має 4 ГБ оперативної і 46 ГБ вбудованої пам'яті.

Смартфон Doogee S55

Смартфон Doogee S55 коштує трохи більше 4 тисяч гривень

Основна камера має два модулі Samsung на 13 і 8 Мп з підтримкою фазового автофокусу. Фронтальна камера має роздільну здатність 5 Мп.

Пристрій може працювати із двома SIM-картами в мережах 4G LTE зі швидкістю скачування до 150 Мбіт/с. З бездротових інтерфейсів доступні Wi-Fi, Bluetooth і GPS.

Також новинка отримала потужну батарею на 5 500 мАг. Тож на одному заряді смартфон може працювати до 35 годин в режимі розмови або забезпечити 28 годин веб-серфінгу.

І чи не найприємніша частина – ціна Doogee S55. Цей потужний смартфон можна придбати офіційному магазині виробника за 159,99 доларів (4200 гривень).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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