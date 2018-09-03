Смартфон Huawei Mate 20 "засвітився" в руках співробітника компанії

Компанія Huawei на IFA 2018 анонсувала дату презентації нових флагманських смартфонів Mate 20 та Mate 20 Pro. Втім, це не завадило комусь із співробітників компанії принести ще неанонсований ґаджет та розгулювати з ним по виставці.

Про це повідомляє Gizchina.

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Судячи із фото, перед нами звичайний Huawei Mate 20, який отримає потрійну камеру і спалах, які разом утворюють квадрат.



Huawei Mate 20 помітили в одного зі співробітників компанії



Huawei Mate 20 отримає потрійну основну камеру

Так як смартфон знаходиться в захисному чохлі, то розглянути будь-які інші деталі його зовнішнього вигляду неможливо.



Huawei Mate 20 перезентують 16 жовтня

Втім, в мережі вже є шпигунські фотографії звичайного Mate 20 і його Pro-версії.



Фото Huawei Mate 20 Pro

Відзначимо, що офіційна презентація Huawei Mate 20 і Mate 20 Pro пройде 16 жовтня в Лондоні. Відомо, що вони отримають новий флагманський процесор Kirin 980.

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