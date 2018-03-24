Смартфон Huawei Mate X встановить рекорд щодо об’єму постійної пам'яті

Новий смартфон Huawei Mate X буде оснащений 512 ГБ постійної флеш-пам'яті. Цей смартфон може стати першим в світі смартфоном з таким об’ємом постійної пам'яті.

Про це пише GizmoChina.

Раніше смартфон Huawei з номером моделі NEO-AL00 вважали однією з моделей серії P20. Однак, потім стало зрозуміло, що у смартфонів P20 інші номери моделей. Тож найвірогідніше під номером NEO-AL00 прихований саме Huawei Mate X.

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За свіжими даними, флагман Huawei буде мати 6 ГБ оперативної пам'яті і 512 ГБ постійної пам'яті. Досі смартфони та планшети мали пам'ять не більш ніж 256 ГБ.

Щоправда, у минулому році Samsung анонсував старт виробництва модулів об'ємом 512 ГБ. Однак, поки Samsung не ставив такі модулі в свої флагмани.

Тож Huawei Mate X може стати першим в світі смартфоном з 512 ГБ постійної пам'яті. Також можливий дебют Samsung Galaxy S9 і Galaxy S9 + з таким же об'ємом пам'яті пізніше у цьому році.