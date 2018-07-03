Смартфон Huawei nova 3 отримає чотири камери: виробник підтвердив характеристики

Смартфон Huawei nova 3 лише тиждень тому зареєстрували в китайському телекомунікаційному агентстві TENAA, проте в базі даних відомства вже з’явилися технічні характеристики пристрою. Частина чуток про специфікації смартфону підтвердилася, а також з’явилися нові деталі про ґаджет.

Про це повідомляє GSMArena.

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Зовні Huawei nova 3 буде точною копією nova 3e, також відомого як P20 Lite. У нього 6,3-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 2340 х 1080 пікселів та співвідношенням сторін 19:9 і вирізом під подвійну фронтальну камеру з сенсорами на 24 і 2 Мп. На зворотному, покритому глянцем боці розташуються сканер відбитків пальців і подвійна камера з модулями на 16 і 24 Мп.



Смартфон Huawei nova 3e (P20 Lite)

Смартфон побудований на базі 8-ядерного процесора з тактовою частотою 2,3 ГГц. Це може бути Kirin 659 або новий Kirin 710. Обсяг оперативної пам'яті складе 6 ГБ, а вбудованого накопичувача – 64 або 128 ГБ в залежності від версії. За автономність буде відповідати акумулятор на 3 650 міліампер годин з підтримкою швидкої зарядки Super Charge.

Варто зазначити, що презентація Huawei nova 3 відбудеться вже цього місяця.

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