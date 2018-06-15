Смартфон Huawei P20 Pro побив черговий рекорд

Компанія Huawei прозвітувала, що по всьому світу продала 6 мільйонів одиниць своїх смартфонів серії P20. Таким чином китайці збільшили продаж на 81% в порівнянні з серіями P10 2017 року.

Про це пише prostotech.com.

Таким чином смартфон Huawei P20 Pro став смартфоном, який найактивніше продається у Західній Європі.

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"Неймовірний прийом і ефективність продажів серії HUAWEI P20 демонструють, що ми розуміємо наші ринки і демонструємо нашу прихильність інновацій, досліджень і розробок", – розповів президент лінійки продуктів телефонів Huawei Кевін Хо.

Як відомо, смартфони Huawei P20 були офіційно випущені в березні, а запуск P20 Lite відбувся в тому ж місяці, коли P20 і P20 Pro надійшли в продаж (в квітні).

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