Смартфон Huawei P smart+ з 4 камерами можна купити в Україні: скільки коштує новинка

Компанія Huawei заявила про старт продажів нового смартфону середнього класу Huawei P smart+ (Nova 3i) в Україні. У роздрібній торгівлі новинка з’явиться 18 серпня.

Про це інформує видання tehnot.com.

Так, базова версія P smart+ буде коштувати 7999 гривень. Передзамовлення на цей смартфон вже доступне. До речі, клієнтам, що оформлять замовлення у подарунок обіцяють Bluetooth-колонку з захистом від вологи Huawei Soundstone.

Читайте також: Смартфон Samsung Galaxy J8 2018 надійшов у продаж в Україні: ціна новинки

Huawei P smart+ отримав 6,3-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD +. Вгорі екрану є виріз та тонкі рамки вздовж корпусу.

Huawei P smart+ отримав класичну "моноброву"

Апарат працює на чіпі Kirin 710. Операційна система – Android 8.1 разом із прошивкою EMUI 8.2 та з підтримкою штучного інтелекту.

Huawei P Smart + має одразу 4 камери – подвійна основна з модулями на 16 Мп та 2 Мп, та фронтальна з роздільною здатністю модулів на 24 Мп та 2 Мп.

Крім того, новинка отримає підтримку технології GPU Turbo, яка підвищує ефективність процесора.

Смартфон доступний у чорному та фіолетовому кольорах

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно