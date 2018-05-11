Смартфон Huawei Y6 надійшов у продаж в Україні: ціна приємно вразила

11 травня в Україні стартував продаж смартфона з молодіжної лінійки Huawei – Y6 2018. Рекомендована вартість смартфона – менше 4 тисяч гривень.

Про це пише tehnot.com.

Huawei Y6 2018 має 5,7-дюймовий екран Huawei FullView з дозволом HD + (1440 × 720 пікселів) і захисним 2,5D-склом.

Читайте також: Xiaomi здивує користувачів новим загадковим смартфоном, – ЗМІ

Фішкою цього смартфона є динаміки які можуть відтворювати звук до 88 дБ. Також телефон підтримує режим караоке. На пристрої є режим групової музики, тобто користувачі можуть підключати до 8 смартфонів, перетворюючи їх в динаміки, що забезпечить об'ємне 5.1-звучання.

Huawei Y6 2018 має акумулятор ємністю 3 000 мА з енергозберігаючою технологією 6.0. Такий телефон оснащений слотами для двох карт nanoSIM і однієї microSD.

Ціна Huawei Y6 2018

Huawei Y6 2018 доступний у чорному і синьому кольорах. Рекомендована вартість новинки – 3 999 гривень.

Huawei Y6 2018: огляд