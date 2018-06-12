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Смартфон Lenovo Z5, який розчарував користувачів, розмели з кілька хвилин

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Lenovo Z5 розкупили за кілька хвилин
Lenovo Z5 розкупили за кілька хвилин / Фото з відкритих джерел

Презентація нового смартфону Lenovo Z5 відверто розчарувала користувачів. Адже перед подією компанія оприлюднила тізерів, які змушували людей думати, що новинка стане одним з найбільш інноваційних і потужних флагманів.

Про це пише Gizmochina.com.

Та більшість крутих характеристик так і не підтвердились, що викликало справедливе обурення серед користувачів.

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До прикладу, розробники обіцяли, що телефон Lenovo Z5 стане першим смартфоном із повноекранним дисплеєм – без рамок та вирізу під камеру. Насправді ж смартфон отримав "моноброву" та значне "підборіддя" внизу.

Тим не менше, смартфон вийшов непоганим за доволі доступну ціну. Тож попит на Lenovo Z5 високий.

12 червня стартувала перша хвиля його продажів. Ціна новинки склала 1299 юанів, або 5300 гривень. Вся партія розійшлася всього за кілька хвилин.

Також у компанії запевнили, що смартфон виявився найбільш затребуваним на місцевій торговельній платформі JD.com, обігнавши за попитом навіть флагмани Xiaomi Mi8 і Honor Play.

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Теги: Техно Lenovo Смартфони
Джерело: 24 Канал
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