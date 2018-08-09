Смартфон Meizu 16 показав приголомшливий результат у тесті на продуктивність

8 серпня компанія Meizu офіційно представила нову лінійку смартфонів Meizu 16 та Meizu 16 +, які отримали топовий процесор Snapdragon 845 та витончений дизайн.

Як пише видання CNMO, новинка вже пройшла тестування у бенчмарку AnTuTu. Як повідомили під час презентації, новий апарат набирав понад 291 тисяч балів на AnTuTu.

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Тож китайський блок CNMO вирішив перевірити цю заяву, і результат виявився майже таким же – 291 546 балів. Тобто Meizu 16 має кращий результат ніж OnePlus 6 та ще неанонсований Xiaomi Pocophone F1.

Meizu 16 показав непоганий результат

Для порівняння лідер цього рейтингу – ігровий смартфон від Xiaomi – Black Shark. Він набрав 292 977 балів.

Що таке бенчмарк AnTuTu? Це програма для тестування продуктивності ґаджетів, яку найчастіше використовують для тестування смартфонів і планшетів. Компанія заснована в Пекіні китайськими підприємцями Шао Йінг і Ліангом.

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