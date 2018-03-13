Смартфон може викликати проблеми з психікою, – вчені

Смартфон може викликати проблеми з психікою у свого власника. Зокрема, гаджет викликає відчуття постійного стресу.

Про це пише Business Insider.

Читайте також: Вчені з'ясували, чому у людей виникає залежність від соцмереж

Дзвінки та сповіщення провокують гормони стресу до дії, постійно викликаючи захисну реакцію "бий або тікай", йдеться у статті видання. Це призвело до того, що 89 відсотків американських студентів скаржаться на уявний вібродзвінок – коли мозок реагує на телефон, навіть якщо пристрій відключений. Також 86 відсотків американців стверджують, що постійно перевіряють електронну пошту і соцмережі.

Ендокринолог Роберт Люстіг зазначає, що повідомлення у смартфоні "тренують" мозок перебувати в майже постійному стресі та страху. Це призводить до того, що префронтальна кора головного мозку, яка відповідає за когнітивні функції (воля, абстрактне мислення, самосприйняття тощо), перестає функціонувати в повному обсязі.

Ви закінчуєте дурними речами, які можуть призвести до біди,

– наголошує Люстіг.

Вчені застерігають, що 97,5 відсотка людей не можуть справитися з багатозадачністю. Якщо людина чимось зайнята, їй доводиться перериватися, щоб відповісти на телефонний дзвінок, і тоді підвищується рівень гормону стресу. А щоб його нейтралізувати, мозку потрібно гормон радості дофамін.

За словами експертів, стрес, що накопичується від спроби зробити багато речей відразу, призводить до хворобливих станів.