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Смартфон Nokia 5.1 Plus "засвітився" в базі даних TENAA

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Прототип дизайну Nokia 5.1 Plus
Прототип дизайну Nokia 5.1 Plus / itc.ua

В базі даних TENAA з’явилася згадка про не анонсований смартфон Nokia із модельним номером TA-1109. Судячи із зовнішнього вигляду та характеристик, це Nokia 5.1 Plus, про який стало відомо на початку червня. Смартфон отримає великий екран із тонкими рамками та подвійну основну камеру.

Про це повідомляє Phone Radar.

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Зовні смартфон нагадує Nokia X6. У нього такий же екран з невеликим вирізом і подвійна камера зі сканером відбитків пальців на зворотному боці. Чи буде задня кришка виконана зі скла – поки невідомо.

Nokia 5.1 Plus
Зображення Nokia 5.1 Plus із бази даних TENAA

За наявними даними, Nokia 5.1 Plus отримає 5,86-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1520 х 720 пікселів та співвідношенням сторін 19:9, 8-ядерний процесор з частотою 2,0 ГГц, 3/4/6 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 32 або 64 ГБ з підтримкою карт microSD до 128 ГБ, подвійну 13-мегапіксельну основну і 8-мегапіксельну фронтальну камери, акумулятор ємністю 3 000 міліампер годин і Android 8.1 Oreo. Габарити пристрою становлять 149,51 х 71,98 х 8,09 міліметра, а вага – 160 г.

Варто зазначити, що, за попередньою інформацією, смартфон представлять вже до кінця літа.

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Теги: Техно Смартфони Nokia
Джерело: 24 Канал
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