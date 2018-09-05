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Смартфон Nokia 9 отримає рекордну кількість основних камер: фото

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Смартфон Nokia 9 отримає 5 основних камер
Смартфон Nokia 9 отримає 5 основних камер / Фото з вільних джерел

Реліз флагманського смартфону Nokia 9 фанати фінського бренду чекають вже більше року. Нещодавно в мережі з’явилась інформація, що довгоочікувана новинка отримає одразу п’ять основних камери, більше того, бренд придумав доволі цікаве розміщення модулів на задній панелі.

Фотографія, яка, ймовірно, демонструє задню панель Nokia 9 опинилася в журналістів SlashLeaks.

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Крім кількості камер і незвичайного способу їх розміщення, знімок може служити вказівкою ще як мінімум на дві особливості майбутньої новинки. По-перше, пристрій отримає корпус зі скла і металу, а не якихось інших матеріалів. А, по-друге, він вийде в рамках ініціативи Android One, що гарантує своєчасні поставки програмних оновлень і досвід використання чистого Android.

Nokia 9
Nokia 9 отримає 5 модулів основної камери

Ідея оснастити смартфон камерами в кількості більше двох належить зовсім не Nokia. Одним з перших до неї прийшов американський онлайн-рітейлер Amazon, який представив фірмовий FirePhone відразу з шістьма фото-модулями. Щоправда, всі вони розташовувалися на фронтальній панелі і відповідали за формування тривимірного інтерфейсу за рахунок визначення кутів, під якими користувач дивиться на екран.

Але оскільки навряд чи фіни зацікавлені в побудові 3D-моделей, існує велика ймовірність, що всі камери Nokia 9 працюватимуть виключно на якість знімків. Не виключено, що смартфон буде склеювати в один відразу п'ять знімків, домагаючись таким чином найвищої деталізації і максимально природних кольорів як на апаратах з PureView.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Nokia
Джерело: 24 Канал
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