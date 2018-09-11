Смартфон Nokia 9 "засвітився" у неочікуваному місці

Новий флагманський смартфон Nokia 9 неочікувано з’явився на сайті іншого виробника та його конкурента – компанії Samsung.

Річ у тім, що на офіційному сайті Samsung у Латвії є спеціальна програма обміну пристроїв. Так, під час вибору смартфону у списку можна побачити флагман Nokia 9, про що користувачі й написали у Twitter.

Читайте також: Смартфон Nokia 9 отримає рекордну кількість основних камер: фото

Відповідно до оприлюдненої інформації, новинка має вийти у двох версіях – з двома або однією Sim-картами, а також отримає дві модифікації пам'яті: 64 ГБ і 128 ГБ.

Зауважимо, поки невідомо, наскільки ця інформація є правдивою. Цілком імовірно, що це може бути помилка або всього лише припущення виробника.

Looks like Samsung Latvia/Estonia knows what's coming from Nokia/HMD soon... from their website for a buyback-offer: https://t.co/Uu2ZYsyOPz pic.twitter.com/1M5iCd2YnY — Roland Quandt (@rquandt) 10 September 2018

За чутками, що ширяться мережею, Nokia 9 буде оснащено широкоформатним OLED-дисплеєм, виробництва LG. Також матиме він, швидше за все, топовий процесор Qualcomm і 6/8 ГБ оперативної пам’яті. З фішок виокремимо вбудований у екран сканер відбитків пальців. Очікується, що надійде цей гаджет у продаж до кінця 2018 року.

Нагадаємо, Nokia готується представити флагманський смартфон Nokia 9 одразу із 5 основними камерами. Нещодавно у мережі з’явилося фото, що підтверджує факт розробки такого доволі незвичного пристрою.