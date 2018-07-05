Смартфон Samsung Galaxy J7 Aero "засвітився" в мережі: характеристики новинки

В мережі з’явилася інформація, що асортимент смартфонів Samsung невдовзі поповнить відносно недорога модель під назвою Galaxy J7 Aero. Апарат вже помітили в бенчмарку Geekbench під кодовою назвою SM-J737V.

Про це повідомляє GSMArena.

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В якості електронного "мозку" значиться фірмовий процесор Exynos 7885 з 8 обчислювальними ядрами: це дует Cortex-A73 з тактовою частотою до 2,2 ГГц і секстет Cortex-A53 з тактовою частотою до 1,6 ГГц. Чіп працює в парі з графічним прискорювачем Mali-G71 MP2 і стільниковим модемом LTE. Функціонуватиме новинка під управлінням операційної системи Android 8.0 Oreo.



Samsung Galaxy J7 Aero помітили в Geekbench

Модифікація Galaxy J7 Aero, яка "засвітилася" в бенчмарку, була наділена 2 ГБ оперативної пам'яті. Але мережеві джерела відзначають, що на ринок може також вийти версія з 3 ГБ ОЗП.



Основні характеристики Samsung Galaxy J7 Aero

Апарату приписують наявність дисплея формату 720р (1280 × 720 точок) розміром 5,5 дюйма, а також одинарної 13-мегапіксельної камери.

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