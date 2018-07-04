17:44
4 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
24°C 13°C
  • четвер
    26°C 15°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ненажерливі фанати Росії. День побєди
Вєсті Кремля
22:58, 3 липня
Вєсті.UA. Нові фантазії Омеляна. Шевченкові дні
Вєсті.UA
19:41, 3 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Смартфон Samsung Galaxy Note9 знову протестували на продуктивність: вражаючі результати

236 Читать новость на русском
Samsung Galaxy Note9 знову протестували на продуктивність
Samsung Galaxy Note9 знову протестували на продуктивність / Фото з вільних джерел

В мережі з’являється дедалі більше подробиць про майбутній флагман Samsung – Galaxy Note9. Раніше вже опублікували результати тестування смартфона в бенчмарку GeekBench. Раніше смартфон тестували із процесором Snapdragon 845, проте з’явилися результати випробувань ґаджета із чіпом Exynos 9810.

Про це повідомляє Sammobile.

Читайте також: Перший Android Go-смартфон від Samsung може розчарувати користувачів: названо причину

У одноядерному тестуванні Note9 із Exynos набрав 3 716 балів, а це майже вдвічі більше, ніж у Snapdragon 845 з підсумковим показником 2 190 балів. А ось в багатоядерному випробуванні платформи демонструють схожі результати з невеликою перевагою на користь Exynos – 8 984 бали проти 8 806 у Snapdragon. Раніше майже аналогічні цифри показав в Geekbench Samsung Galaxy S9, який вже надійшов у продаж.

Результати тестування Samsung Galaxy Note9 на базі процесора Exynos 9810
Результати тестування Samsung Galaxy Note9 на базі процесора Exynos 9810

Тест пройшов зразок Galaxy Note9 оснащений 8-ядерним процесором Exynos 9810 з частотою 1,79 ГГц і 6 ГБ оперативної пам'яті. Він працює під управлінням Android 8.1 Oreo.

Варто зазначити, що офіційна презентація Galaxy Note9 пройде 9 серпня в Нью-Йорку.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Samsung Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому ми можемо потрапити у дипломатичну пастку, або Крим – це не Косово
сьогодні, 17:01 Чому ми можемо потрапити у дипломатичну пастку, або Крим – це не Косово
Блог Медіа 256
Гройсман проти СБУ: у яких скандалах засвітилася сім'я прем'єр-міністра
сьогодні, 17:00 Гройсман проти СБУ: у яких скандалах засвітилася сім'я прем'єр-міністра
Дмитро Гнап 252
Какие сюрпризы подготовил Трамп для предстоящей встречи с Путиным
сьогодні, 16:00 Какие сюрпризы подготовил Трамп для предстоящей встречи с Путиным
Іван Яковина 395
Коли холодильник перемагає розум: навіщо терористи зменшили комендантську годину
сьогодні, 15:03 Коли холодильник перемагає розум: навіщо терористи зменшили комендантську годину
Олексій Чибісов 1068
10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
сьогодні, 11:58 10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
Все про здоров'я 920
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук