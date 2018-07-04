Смартфон Samsung Galaxy Note9 знову протестували на продуктивність: вражаючі результати

В мережі з’являється дедалі більше подробиць про майбутній флагман Samsung – Galaxy Note9. Раніше вже опублікували результати тестування смартфона в бенчмарку GeekBench. Раніше смартфон тестували із процесором Snapdragon 845, проте з’явилися результати випробувань ґаджета із чіпом Exynos 9810.

Про це повідомляє Sammobile.

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У одноядерному тестуванні Note9 із Exynos набрав 3 716 балів, а це майже вдвічі більше, ніж у Snapdragon 845 з підсумковим показником 2 190 балів. А ось в багатоядерному випробуванні платформи демонструють схожі результати з невеликою перевагою на користь Exynos – 8 984 бали проти 8 806 у Snapdragon. Раніше майже аналогічні цифри показав в Geekbench Samsung Galaxy S9, який вже надійшов у продаж.



Результати тестування Samsung Galaxy Note9 на базі процесора Exynos 9810

Тест пройшов зразок Galaxy Note9 оснащений 8-ядерним процесором Exynos 9810 з частотою 1,79 ГГц і 6 ГБ оперативної пам'яті. Він працює під управлінням Android 8.1 Oreo.

Варто зазначити, що офіційна презентація Galaxy Note9 пройде 9 серпня в Нью-Йорку.

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