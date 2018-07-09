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Смартфон Samsung Galaxy S10 може отримати унікальний екран: у соцмережах показали фото

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Так може виглядати Samsung Galaxy S10
Так може виглядати Samsung Galaxy S10 / Фото з соцмереж

Південнокорейська корпорація Samsung хоче зробити свій майбутній флагман Galaxy S10 справді унікальним пристроєм. За чутками інсайдерів, він отримає абсолютно безрамковий дисплей.

Про це повідомляє akket.com.

Відомий інсайдер Ice Universe навіть оприлюднив фото, на якому може бути зображений саме Galaxy S10.

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Так, за чутками, майбутній флагман отримає безрамковий екран, дисплей пристрою займе понад 98% передньої кришки. При цьому дисплей матиме заокруглення з усіх чотирьох сторін. Також відомо, що корпус смартфона буде виготовлено з дуже міцного, загартованого скла, тож подряпати його буде складно.

Фронтальна камера захована і буде висуватись під час роботи, як у смартфона Vivo NEX. Сканер відбитків пальців виявиться вбудований прямо в дисплей. При цьому пристрій підтримуватиме і функцію Face ID.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
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