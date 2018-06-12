Смартфон Samsung загорівся та спалив машину

У Детройті (США) смартфон від Samsung загорівся в машині, поки її власниця їхала по трасі. У пожежі жінка звинувачує саме виробника телефону.

Про це пише пишуть місцеві ЗМІ, передає Nv.ua.

Як розповіла постраждала, вона мала два телефони, які поклала в підсклянник свого Nissan Maxima. Під час руху один з смартфонів спалахнув.

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"Я їхала по Евергрін. Краєм ока я побачила іскру. Я думала, що помру, коли побачила іскри і вогонь", – пригадала жінка.

Залишки спалених телефонів

Інформацію про пожежу підтверджують звіти Детройтського пожежного департаменту.

Адвокат постраждалої Джеральд Турсвелл додав, що після пожежі жінка почала страждати від емоційних зривів і проблем зі сном після пожежі.

"Ми зв'язалися з Samsung. Вони були дуже відповідальні і відправили команду для огляду автомобіля і частин телефону. Коли тільки з'ясують, котрий з двох телефонів призвів до пожежі, він буде відкликаний", – запевнив адвокат.

Авто теж сильно постраждало

У Samsung теж підтвердили цей факт та запевнили, що проводять розслідування з цього приводу, але поки "не можемо вивчити всі докази, неможливо визначити справжню причину інциденту".

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