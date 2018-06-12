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Смартфон Samsung загорівся та спалив машину

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У США сталась пожежа через смартфон від Samsung
У США сталась пожежа через смартфон від Samsung / wxyz.com

У Детройті (США) смартфон від Samsung загорівся в машині, поки її власниця їхала по трасі. У пожежі жінка звинувачує саме виробника телефону.

Про це пише пишуть місцеві ЗМІ, передає Nv.ua.

Як розповіла постраждала, вона мала два телефони, які поклала в підсклянник свого Nissan Maxima. Під час руху один з смартфонів спалахнув.

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"Я їхала по Евергрін. Краєм ока я побачила іскру. Я думала, що помру, коли побачила іскри і вогонь", – пригадала жінка.

Смартфон Samsung загорівся та спалив машину

Залишки спалених телефонів

Інформацію про пожежу підтверджують звіти Детройтського пожежного департаменту.

Адвокат постраждалої Джеральд Турсвелл додав, що після пожежі жінка почала страждати від емоційних зривів і проблем зі сном після пожежі.

"Ми зв'язалися з Samsung. Вони були дуже відповідальні і відправили команду для огляду автомобіля і частин телефону. Коли тільки з'ясують, котрий з двох телефонів призвів до пожежі, він буде відкликаний", – запевнив адвокат.

Смартфон Samsung загорівся та спалив машину

Авто теж сильно постраждало

У Samsung теж підтвердили цей факт та запевнили, що проводять розслідування з цього приводу, але поки "не можемо вивчити всі докази, неможливо визначити справжню причину інциденту".

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Теги: Новини США Смартфони Техно Samsung Пожежа
Джерело: 24 Канал
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