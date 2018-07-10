Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium можна придбати, але ціна по кишені далеко не всім

10 липня корпорація Amazon вже почала приймати попередні замовлення на смартфон Sony Xperia XZ2 Premium. Цей флагманський смартфон анонсували ще у квітні, однак лише зараз він надійшов у продаж.

Про це інформує prostotech.com. Попередній продаж смартфону відбувається за ціною 999,99 доларів (26 тисяч гривень). Читайте також: Nokia X5: оприлюднено дату випуску одного із найдешевших смартфонів 2018 року При цьому у період попереднього замовлення діє акція – купивши смартфон ви отримуєте безкоштовні бездротові навушники Xperia Ear Duo. Загалом Xperia XZ2 Premium надійде у продаж в США 30 липня. Як відомо, Sony Xperia XZ2 Premium отримав 4K HDR-екран. Він працює на чіпсеті Snapdragon 845, та має 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам’яті. Sony Xperia XZ2 Premium: огляд Основна камера має подвійний модуль на 19 та 12 МП, селфі-камера має 13-мегапікселів. Батарея Sony Xperia XZ2 має ємність 3540 мАг. Смартфон працює під управлінням Android 8.0 Oreo. Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно