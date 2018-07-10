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22:57, 6 липня
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Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium можна придбати, але ціна по кишені далеко не всім

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Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium
Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium / Фото з відкритих джерел

10 липня корпорація Amazon вже почала приймати попередні замовлення на смартфон Sony Xperia XZ2 Premium. Цей флагманський смартфон анонсували ще у квітні, однак лише зараз він надійшов у продаж.

Про це інформує prostotech.com.

Попередній продаж смартфону відбувається за ціною 999,99 доларів (26 тисяч гривень).

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При цьому у період попереднього замовлення діє акція – купивши смартфон ви отримуєте безкоштовні бездротові навушники Xperia Ear Duo.

Загалом Xperia XZ2 Premium надійде у продаж в США 30 липня.

Як відомо, Sony Xperia XZ2 Premium отримав 4K HDR-екран. Він працює на чіпсеті Snapdragon 845, та має 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам’яті.

Sony Xperia XZ2 Premium: огляд

Основна камера має подвійний модуль на 19 та 12 МП, селфі-камера має 13-мегапікселів. Батарея Sony Xperia XZ2 має ємність 3540 мАг. Смартфон працює під управлінням Android 8.0 Oreo.

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Теги: Sony Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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