Смартфон Sony Xperia XZ2 з неймовірною камерою: розпакування і огляд

Нещодавно новий смартфон від Sony – Xperia XZ2 – став доступний для передзамовлення у в США. У продаж смартфон надійде лише у серпні та журналістам вже вдалось роздобути нову модель.

Видання prostotech.com влаштувало розпакування Sony Xperia XZ2.

Xperia XZ2 Premium –це найновіший флагман від Sony. Пристрій оснащений 5,8-дюймовим 4К HDR-дисплеєм. Смартфон працює на чіпсеті Qualcomm Snapdragon 845, з 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам’яті.

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Окремо варто відзначити камери Sony Xperia XZ2. Так, на задній панелі розміщена подвійна камера, з двома датчиками на 19і 12 МП, що дає змогу користувачеві створювати фільми і фотографії з дуже високою чіткістю, при чому навіть в умовах дуже низької освітленості. Фронтальна камера має 13-мегапікселів.

Sony Xperia XZ2 – розпакування

В упаковці разом із смартфоном укомплектовано: кабель USB Type-C, зарядний пристрій та, звісно, інструкцію.

Sony Xperia XZ2: вміст коробки – на фото

Sony Xperia XZ2 на перший погляд виглядає міцним

Як зауважують журналісти, на дотик смартфон відчувається доволі слизьким. Ймовірно, це пов'язано з тим, що його панель скляна з закругленими краями. Конструкція на перший погляд здається міцною.

Sony Xperia XZ2: розпакування та огляд

Ціна Sony Xperia XZ2 Premium у США становить 999,99 доларів (26 тисяч гривень).

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