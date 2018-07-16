14:44
16 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
25°C 15°C
  • вівторок
    20°C 18°C
  • середа
    25°C 18°C
  • четвер
    23°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Смартфон Sony Xperia XZ2 з неймовірною камерою: розпакування і огляд

319 Читать новость на русском
Смартфон Sony Xperia XZ2: розпакування та огляд
Смартфон Sony Xperia XZ2: розпакування та огляд / prostotech.com

Нещодавно новий смартфон від Sony – Xperia XZ2 – став доступний для передзамовлення у в США. У продаж смартфон надійде лише у серпні та журналістам вже вдалось роздобути нову модель.

Видання prostotech.com влаштувало розпакування Sony Xperia XZ2.

Xperia XZ2 Premium –це найновіший флагман від Sony. Пристрій оснащений 5,8-дюймовим 4К HDR-дисплеєм. Смартфон працює на чіпсеті Qualcomm Snapdragon 845, з 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам’яті.

Читайте також: Як знімає смартфон Sony Xperia XZ2 Premium: камера вражає

Окремо варто відзначити камери Sony Xperia XZ2. Так, на задній панелі розміщена подвійна камера, з двома датчиками на 19і 12 МП, що дає змогу користувачеві створювати фільми і фотографії з дуже високою чіткістю, при чому навіть в умовах дуже низької освітленості. Фронтальна камера має 13-мегапікселів.

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 – розпакування

В упаковці разом із смартфоном укомплектовано: кабель USB Type-C, зарядний пристрій та, звісно, інструкцію.

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2: вміст коробки – на фото 

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 на перший погляд виглядає міцним

Як зауважують журналісти, на дотик смартфон відчувається доволі слизьким. Ймовірно, це пов'язано з тим, що його панель скляна з закругленими краями. Конструкція на перший погляд здається міцною.

Sony Xperia XZ2: розпакування та огляд

Ціна Sony Xperia XZ2 Premium у США становить 999,99 доларів (26 тисяч гривень).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Sony
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
сьогодні, 13:00 "Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Денис Бігус 410
ТОП-3 хороші смартфони, що коштують менше 3 тисяч гривень
15 липня, 12:02 ТОП-3 хороші смартфони, що коштують менше 3 тисяч гривень
9495
Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
сьогодні, 12:01 Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
Блог Соцмережі 1196
Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
сьогодні, 08:42 Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
Ольга Черненко 1467
Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
15 липня, 22:00 Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1852
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
Терористи на Донбасі готуються до евакуації: відома причина
 23 лютого , 16:17
Прогноз погоди на квітень: коли чекати тепла
 21 березня , 09:06
Які смартфони найчастіше купують українці: "Київстар" оприлюднив рейтинг
11 червня , 19:05
Не команда, а просто ж***: українська біатлоністка влаштувала скандал на Олімпіаді
22 лютого , 17:16
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук