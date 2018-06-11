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Смартфон-велетень від Xiaomi: з’явились характеристики Mi Max 3

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Попередня версія смартфону Xiaomi Mi Max
Попередня версія смартфону Xiaomi Mi Max / unboxholics.com

Новий смартфон від Xiaomi – Mi Max 3 мають представити вже у липні. Сьогодні, 11 червня, апарат з'явився в базі даних сертифікаційного відомства 3C (Третій Кембриджський каталог радіоджерел).

Про це пише Gizchina.

До речі, 3C є державною організацією, тож вона публікує лише достовірну інформацію.

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І варто зауважити, що пристрій отримав відмінні технічні характеристики. Так, новинка матиме 7-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 18: 9 і здатністю 2160 на 1080 пікселів (Full HD +).

Смартфон буде працювати на 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 710 з тактовою частотою 2,2 ГГц, графічним прискорювачем Adreno 616, 4/6 ГБ оперативної пам'яті. Він також буде підтримувати штучний інтелект.

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Max 3 матиме 7-дюймовий дисплей 

Xiaomi Mi Max 3 "з коробки" матиме ​​операційну систему Android 8.1 Oreo з підтримкою Project Treble, але у вигляді прошивки MIUI 9. Окрім того, цей смартфон майже одразу оновлять до MIUI 10.

Батарея смартфону має ємність 5500 мАг та підтримує швидку зарядку.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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