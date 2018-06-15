Смартфон-велетень Xiaomi Mi Max 3 отримає ще одну чудову функцію
Новий смартфон від Xiaomi – Mi Max 3 мають презентувати липні цього року. При цьому сьогодні, 14 липня, джерело в Weibo повідомило, що смартфон буде зовсім іншим, ніж усі очікують.
Про це пише akket.com.
Новинка отримає величезний 6,99-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 18: 9, проте не це стане його ключовою особливістю. Головною несподіванкою стала камера. Новинку оснастять основною подвійною камерою Sony IMX363 з роздільною здатністю 20 Мп.
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Саме така камера встановлена у флагманський телефон Xiaomi Mi 8, який за версією DxOMark увійшов в топ-5 телефонів з найкращою у світі камерою.
При цьому, варто зауважити, що попри потужну камеру, Xiaomi Mi Max 3 отримає бюджетний цінник.
Окрім того, смартфон буде працювати на 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 710 з тактовою частотою 2,2 ГГц, графічним прискорювачем Adreno 616, 4/6 ГБ оперативної пам'яті. Він також буде підтримувати штучний інтелект.
Xiaomi Mi Max 3 "з коробки" матиме операційну систему Android 8.1 Oreo з підтримкою Project Treble, але у вигляді прошивки MIUI 9. Окрім того, цей смартфон майже одразу оновлять до MIUI 10.
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