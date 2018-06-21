Смартфон-"велетень" Xiaomi Mi Max 3 показали на нових фото

Офіційна презентація смартфону Xiaomi Mi Max 3 відбудеться незабаром. Та вже сьогодні, 20 червня, в мережі з’явились фото новинки. Треба зауважити, що виглядає телефон ефектно.

Про це інформує Gizmochina.

Фото смартфона оприлюднене відомством TENAA, яке займається сертифікацією телефонів для продажу в Китаї. Як відомо, Xiaomi Mi Max 3 оснащений 6,99-дюймовим IPS-дисплеєм зі співвідношенням сторін 18: 9. Смартфон значно більший ніж аналоги, тож ним буде важко користуватись лише однією рукою, при цьому велетенський екран може виконувати роль планшета.

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На задній кришці телефону розміщена подвійна камера і сканер відбитків пальців. За чутками, смартфон працює на 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 636 або 660 з тактовою частотою 2,0 ГГц, роз'ємом USB Type-C.

Новинка працюватиме на батареї місткістю 5400 мАг з підтримкою функції швидкої зарядки. Він також буде підтримувати штучний інтелект.

Xiaomi Mi Max 3 виглядає ефектно

Xiaomi Mi Max 3 "з коробки" матиме ​​операційну систему Android 8.1 Oreo з підтримкою Project Treble, але у вигляді прошивки MIUI 9. Окрім того, цей смартфон майже одразу оновлять до MIUI 10.

За попередніми даними, версія смартфону 4/64 ГБ доведеться заплатити 270 доларів (близько 7 060 гривень), версія 6/64 ГБ коштуватиме 302 долари (близько 7 900 гривень), а за топову версію з 6 ГБ оперативки та 128 ГБ постійної флеш-пам'яті доведеться заплатити 334 долари (близько 8 730 гривень).

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