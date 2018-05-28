Смартфон Xiaomi Mi 8 може повністю зарядитись за 40 хвилин

сьогодні стала відома ще одна цікава функція, якою буде наділений телефон.

Про це пише prostotech.com.

Xiaomi Mi 8 матиме підтримку швидкої зарядки Quick Charge 4.0+ Ця технологія дасть змогу новому флагману заряджатися до повного за приблизно 40 хв.

Читайте також: В мережі з’явились живі фото флагманського смартфону Xiaomi Mi 8

Наразі лише кілька виробників обладнують свої пристрої швидкою зарядкою. Найпоширеніша технологія це технологія від Qualcom-Quick Charge. Зараз є вже версія Q.C 4.0. Однак, смартфонів, які підтримують цю найновішу версію технології, насправді дуже мало.

Згідно з даними інсайдерів, Mi 8 буде мати 6,01-дюймовий OLED-дисплей з 3D-розпізнаванням особи. Пристрій працюватиме на акумуляторі 4000 мАг. Скляна панель може також означати, що Mi 8 підтримуватиме функцію бездротової зарядки. Є припущення, що пристрій буде поставлятися з дисплеєм сканера відбитків пальців.