Смартфон Xiaomi Mi 8 отримав дуже хороші відгуки щодо роботи камери

Під час презентації флагманського смартфону Xiaomi Mi 8 компанія представила оцінку ресурсу DxОmark щодо роботи камери пристрою. На думку експертів, продуктивність камери просто вражає.

Про це пише prostotech.com.

Виробники встановили на Mi 8 новий стандарт продуктивності камери. Таким чином флагман від Xiaomi опинився на 5 сходинці у рейтингу DxОmark.

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Як відомо, Mi 8 оснащений двома камерами на 12 Мп з 4-осьовою оптичною стабілізацією зображення (OIS) з ширококутним модулем та світлодіодним спалахом.

Фото, зроблені Xiaomi Mi 8

У DxОmark оцінили камеру Mi 8 в 99 очок (105 у фотозйомці та 88 у відеозйомці). Зокрема, фахівці виокремили вдале поєднання експозиції з розширеним динамічним діапазоном в більшості сценаріїв освітлення, приємні і насичені яскраві кольори з нейтральним балансом білого при яскравому світлі і, як правило, добре контрольовані артефакти. Він також має швидке і точне автофокусування і створює хороші знімки з ефектом боке з плавними переходами в розмитий фон з правильною формою.

Відеозйомку фахівці DxОmark оцінили у 88 балів, зокрема тут зауважили здатність швидко сфокусуватися на об'єкті, пропонуючи хороші можливості відстеження.

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Камера Xiaomi Mi 8 отримала дуже схвальні відгуки