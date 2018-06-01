Смартфон Xiaomi Mi 8 отримав дуже хороші відгуки щодо роботи камери
Під час презентації флагманського смартфону Xiaomi Mi 8 компанія представила оцінку ресурсу DxОmark щодо роботи камери пристрою. На думку експертів, продуктивність камери просто вражає.
Про це пише prostotech.com.
Виробники встановили на Mi 8 новий стандарт продуктивності камери. Таким чином флагман від Xiaomi опинився на 5 сходинці у рейтингу DxОmark.
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Як відомо, Mi 8 оснащений двома камерами на 12 Мп з 4-осьовою оптичною стабілізацією зображення (OIS) з ширококутним модулем та світлодіодним спалахом.
Фото, зроблені Xiaomi Mi 8
У DxОmark оцінили камеру Mi 8 в 99 очок (105 у фотозйомці та 88 у відеозйомці). Зокрема, фахівці виокремили вдале поєднання експозиції з розширеним динамічним діапазоном в більшості сценаріїв освітлення, приємні і насичені яскраві кольори з нейтральним балансом білого при яскравому світлі і, як правило, добре контрольовані артефакти. Він також має швидке і точне автофокусування і створює хороші знімки з ефектом боке з плавними переходами в розмитий фон з правильною формою.
Відеозйомку фахівці DxОmark оцінили у 88 балів, зокрема тут зауважили здатність швидко сфокусуватися на об'єкті, пропонуючи хороші можливості відстеження.
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Камера Xiaomi Mi 8 отримала дуже схвальні відгуки
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