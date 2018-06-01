Смартфон Xiaomi Mi 8 з прозорим корпусом показали на "живих" фото

Флагманський смартфон від Xiaomi Mi 8 Explorer Edition з’явився на "живих" фото. На знімках телефон можна добре розгледіти з усіх боків.

Фото демонструє видання Tehnot.com.

Головна перевага цієї лімітованої версії Xiaomi Mi 8 полягає у прозорій задній кришці. Щоправда, її "прозорість" стала об’єктом суперечок. Адже ті деталі материнської плати, які, нібито, видимі під склом, є наклейкою абомуляжем.

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Цікаво, що на офіційному сайті Xiaomi дрібним шрифтом справді йшлося, що під прозорою задньою кришкою знаходиться об'ємний муляж, який не має ніякого функціонального призначення. Та треба визнати, що виглядає це ефектно і незвично.

Фото: Engadget.com

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