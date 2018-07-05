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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Смартфон Xiaomi Mi Max 3 показали на "живих" фото

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Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3 / prostotech.com

Неанонсований смартфон Xiaomi Mi Max 3, який за чутками мають представити цього місяця, вперше показали на реальних знімках.

Про це повідомляє Prostotech.

В мережі оприлюднили свіжі фото задньої панелі Xiaomi Mi Max 3. Як свідчать знімки, конструкція нового смартфону дуже схожа на свого попередника Mi Max 2. Але новий смартфон має вертикальну подвійну камеру. Також на задній кришці можна побачити сканер відбитків пальців.

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Також відомо, що смартфон буде оснащений дуже великим екраном на 6,99-дюйми із співвідношенням сторін 18: 9. При цьому він матиме потужну батарею на 5400 мАг.

Xiaomi Mi Max 3

Нові фото Xiaomi Mi Max 3

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Теги: Смартфони Техно Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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