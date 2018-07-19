Смартфон Xiaomi Mi Max 3 презентували офіційно: характеристики і фото

19 липня компанія Xiaomi офіційно представила довгоочікуваний смартфон Mi Max 3. Серед головних особливостей смартфона – його розмір. В діагоналі екран Mi Max 3 має 6,9 дюйма.

Дизайн Xiaomi Mi Max 3

Mi Max 3 отримав значно вужчі рамки, ніж його попередник, однак вони все ж є вгорі та внизу екрану. При цьому розробники не додали популярну нині "моноброву". У тонкій верхній смужці розташована фронтальна камера, динамік і датчики.

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Xiaomi Mi Max 3 отримав класичний дизайн

Як було сказано вище, пристрій отримав великий екран з діагоналлю 6,9 дюйма та співвідношенням сторін 18:9.

Mi Max 3 став першим смартфоном із цієї серії, що отримав подвійну задню камеру.

Xiaomi Mi Max 3 має подвійну основну камеру

Характеристики Xiaomi Mi Max 3

Смартфон отримав процесор Qualcomm Snapdragon 636 з максимальною тактовою частотою 1,8 ГГц та працює під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo з надбудовою MIUI 9.6. Пристрій буде доступний у кількох модифікаціях : з 4 або 6 ГБ оперативної або 64 чи 128 ГБ постійної пам’яті.

Xiaomi Mi Max 3 доступний у трьох кольорах

На задній панелі розміщена подвійна камера з модулями на 12 Мп і 5 Мп. Фронтальна камера має 8-мегапіксельний сенсор.

Окрім того, смартфон оснащений системою штучного інтелекту, яка буде допомагати в роботі камери і дасть змогу оптимізувати енергоспоживання, складаючи список найбільш актуальних додатків.

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Ще одна велика перевага Mi Max 3 – потужна батарея ємністю 5500 мАг, що забезпечить тривалу роботу пристрою навіть враховуючи розмір екрану.

Одна з переваг Xiaomi Mi Max 3 – потужна батарея

Ціна Xiaomi Mi Max 3

Продажі Xiaomi Mi Max 3 на китайському ринку стартують вже завтра, 20 липня. Смартфон буде доступний у трьох колірних варіантах: чорному, золотистому і синьому. Базова версія (4/64 ГБ) буде коштувати 250 доларів (близько 6 575 гривень), а топова модифікація (6/128 ГБ) обійдеться вже в 295 доларів (близько 7 760 гривень).

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