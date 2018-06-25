09:52
25 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
21°C 7°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    26°C 17°C
  • четвер
    27°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro представили офіційно: характеристики і ціна

710 Читать новость на русском
Xiaomi Redmi 6 Pro: характеристики і ціна
Xiaomi Redmi 6 Pro: характеристики і ціна / Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 25 червня, китайська компанія Xiaomi офіційно представила свій новий бюджетний смартфон Redmi 6 Pro. За попередніми даними, модель буде коштувати близько 155 доларів.

Xiaomi Redmi 6 Pro: характеристики

Xiaomi Redmi 6 Pro отримав 5,84-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD + 2280х1080 точок (співвідношення сторін 19: 9) та вже традиційний виріз вгорі дисплея.

Читайте також: Смартфон-"велетень" Xiaomi Mi Max 3 показали на нових фото

Працює пристрій на чіпсеті Snapdragon 625. Операційна система – Android 8.1, при цьому вже «з коробки» буде остання версія прошивки MIUI 10. Доступні три модифікації у такому співвідношенні внутрішньої та вбудованої пам’яті: 2/16 ГБ, 3 / 32 ГБ і 4/64 ГБ. Пам'ять можна розширити за допомогою microSD.

Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Redmi 6 Pro – фото: prostotech.com

На задній панелі розміщена подвійна задня камера з датчиком Sony IMX486 на 12 мегапікселів і сенсор від Samsung на 5 мегапікселів. Фронтальна камера має 5 МП.

Акумулятор смартфона має місткість 4000 мАг.

Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Redmi 6 Pro – фото з розпакування: prostotech.com

Xiaomi Redmi 6 Pro: ціна

Смартфон надійде у продаж у п’яти варіантах кольору: чорному, червоному, блакитному і двох відтінках золотистого. Попередня вартість новинки –- 999 юанів. Це близько 155 доларів, або трохи більше 4 тисяч гривень.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук