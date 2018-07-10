Смартфон Xiaomi Redmi 6A отримав ще більший обсяг пам’яті і дуже доступну ціну

Компанія Xiaomi представила нову версію Redmi 6A із 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті. Від сьогодні смартфон доступний для купівлі.

Про це повідомляє видання prostotech.com.

Варто зазначити, що не часто можна знайти бюджетний смартфон у варіанті з 4/64 ГБ пам’яті. При цьому оновлена версія Redmi 6A має дуже доступну вартість – 999 юанів (151 долар або 4 тисячі гривень).

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Як відомо, Redmi 6A отримав 5,45-дюймовий HD дисплей. Працює пристрій на процесорі Helio A22 з тактовою частотою 2,0 ГГц. На задній кришці інженери розмістили одну 13-мегапіксельну камеру, а фронтальна має 5 МП. Смартфон немає сканера відбитків пальців, але він підтримує функцію AI Face Unlock. Також Redmi 6A має підтримку штучного інтелекту, функція допомагає у перекладі з іноземної мови, конвертації обмінного курсу тощо.

Redmi 6A: огляд

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