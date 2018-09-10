Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro перевірили на міцність: відео

Цього разу в руках популярного блогера Зака Нільсона опинився смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro в алюмінієвому корпусі із діагоналлю 5,9 дюйма, подвійного камерою та сканером відбитків пальців на задній панелі. Пристрій випробували на міцність, та чи пройшов він цей тест.

Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі JerryRigEverything.

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Дисплей смартфона показав досить високу стійкість до подряпин і успішно витримав випробування вогнем, швидко відновившись після 10-секундного нагрівання запальничкою. Добре себе проявило і захисне скло селфі-камери, на якому канцелярський ніж не зміг залишити помітних слідів. Аналогічним чином себе показав і модуль основної камери: серйозно пошкодити Нільсону вдалося лише світлодіодний спалах між об'єктивами.

Дактилоскопічний сканер Redmi Note 5 Pro, отримавши глибокі подряпини, почав видавати повідомлення про забруднення, і не зміг коректно зчитати відбиток пальця блогера. Втім, в реальному житті такі пошкодження малоймовірні.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro випробували на міцність – дивіться відео

Металевий корпус доволі легко отримав косметичні ушкодження гострим предметом, але на працездатності пристрою це ніяк не позначилося. Потім блогер випробував смартфон на міцність, ретельно зігнувши ґаджет руками. Незважаючи на те, що корпус ґрунтовно деформувався, а кріплення дисплейного модуля зламались в декількох місцях, смартфон залишився в робочому стані, а екран продовжив працювати.

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