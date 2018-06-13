Смартфон замість касового апарату: уряд спростив реєстрацію РРО

Уряд ухвалив рішення, які спростять оформлення реєстраторів розрахункових операцій та дадуть можливість бізнесу використовувати смартфон або планшет в ролі касового апарату. Зареєструвати РРО можна буде за один день. Це зменшить витрати бізнесу орієнтовно на 30%.

В Україні 107,6 тисячі підприємців використовують касові апарати (РРО) при здійсненні розрахункових операцій. Купувати і обслуговувати їх дуже витратно. Експертна організація BRDO спільно з Міністерством фінансів та Міністерством економічного розвитку та торгівлі напрацьовували рішення для спрощення реєстрації РРО. Від сьогодні уряд прийняв відповідні рішення і започаткував процес впровадження інноваційних моделей РРО, новітніх розробок, що значно розширить перелік наявних моделей та функцій, спростить умови для використання РРО та зменшить витрати бізнесу на їх придбання та експлуатацію. Сьогодні вже існують розробки, де фіскальна пам'ять розміщена на флешці і приєднана через USB кабель до мобільного телефону.

Окрім того, прийнятий проект постанови “Про внесення змін до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій”, суттєво удосконалює механізми обміну інформацією при введенні в експлуатацію, технічному обслуговуванні та ремонті РРО через центри сервісного обслуговування.

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Автоматизація цих процедур створить зручні умови взаємодії між підприємцями і контролюючими органами.

У BRDO сподіваються, що через місяць-два власники касових апаратів суттєво зменшать кількість обов’язкових візитів до ДФС, а для реєстрації розрахунків можна буде використовувати мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші засоби комунікації. Незабаром, кажуть експерти, електронні пристрої з’являться у багатьох продавців товарів, розрахунки будуть проводитись у безготівковій формі, і чеки покупцю будуть надсилатись на електронну пошту або інший безпаперовий спосіб.