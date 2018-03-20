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Смартфони атакує новий банківський троян

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Смартфони атакує новий банківський троян
Смартфони атакує новий банківський троян / Фото з відкритих джерел

Смартфони на Android атакує новий банківський троян Fakebank. Цей вірус може перехоплювати повідомлення і дзвінки банку.

Про це повідомляють експерти антивірусної компанії Symantec, пише androidinsider.ru.

Коли троян потрапляє на смартфон, він підмінює телефонні номери банків, та з’єднується з клієнтами банку від імені цієї установи.

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Цей троян поширюється за допомогою соціальних мереж і скомпрометованих сайтів, також він є у більш ніж 20 додатках.

Наразі у полі атаки кібер-зловмисників – ринок Південної Кореї. Однак, у Symantec переконані, є підстави, що географія їх діяльності може бути розширена.

Смартфони атакує новий банківський троян

Новий вірус атакує смартфони на Android

Що таке троян? Це тип шкідливих програм, які проникають у систему, можуть викрадати логіни, паролі, номери рахунків, файли активації тощо. Трояни можуть стежити за користувачем, збираючи інформацію про запущені програми, відвідувані сайти. Також цей вірус може завантажувати і встановлювати на комп'ютер шкідливі програми без відома користувача.

Теги: Техно Смартфони Android
Джерело: 24 Канал
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