Смартфони не підслуховують, а стежать через камеру за користувачами, – дослідження

Є багато теорій про те, що смартфони таємно підслуховують своїх користувачів. Науковці з Північносхідного університету (США) вирішили провести подібний експеримент і довели, що смартфони нас не слухають.

Про це пише techtoday.in.ua.

Так, група науковців вивчила 17 260 найпопулярніших додатків для Android, щоб з’ясувати чи використовують вони таємно мікрофон смартфона. Це були програми, що належать Facebook, та ті, що відправляють інформацію соцмережі.

Читайте також: Листи у Gmail можуть читати сторонні особи, – ЗМІ

Понад 9 тисяч додатків мали дозвіл на використання камери та мікрофона. Робота проводилася на 10 смартфонах 10 Android за допомогою програми з автоматизації дій.

Це дослідження вчені проводити протягом року і не зафіксували випадків того, що якась програма таємно активує мікрофон чи пересилає аудіозаписи. Однак, вчені помітили інший факт – додатки записують контент на екрані та відправляють його на сторонні сервери. Програми роблять скріншоти, а також записують відео з екрана.

"Ми не знайшли жодних доказів того, що розмови таємно записуються. Люди, схоже, не розуміють, що сьогодні існує багато інших каналів стеження в щоденному житті, які не стосуються камери чи мікрофона в телефоні, але які дають такий же повний портрет", – сказав один з авторів дослідження, Девід Хоффнес.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно